Рязанские полицейские задержали голого мужчину в Кальном

В ведомстве РЗН. Инфо сообщили, что на место происшествия незамедлительно выезжали сотрудники полиции. Мужчина был задержан.

В Кальном задержали голого мужчину. Об этом РЗН. Инфо рассказали в региональной полиции.

По словам ведомства, сообщение в полицию поступало. На место незамедлительно выезжали сотрудники полиции и задержали мужчину. Его доставили в отдел для разбирательства.

Как отметили в полиции, личность мужчины установлена. «В связи с его неадекватным поведением, опьянение либо алкогольное либо наркотическое, он был передан спецбригаде скорой медицинской помощи», — добавили в ведомстве.

Проводится проверка.

Ранее появилось видео, как водитель и пассажир легковушки «скрутили» голого мужчину.