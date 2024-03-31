Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
13°
Пнд, 01
17°
Втр, 02
19°
ЦБ USD 92.37 0.11 30/03
ЦБ EUR 99.53 -0.18 30/03
Нал. USD 93.66 / 99.9 28/03 17:05
Нал. EUR 102.04 / 103.48 28/03 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
2 792
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
6 449
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
6 730
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
11 775
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанца осудили за неуплату алиментов
Задолженность с апреля по ноябрь 2023 года составила более 103 тысяч рублей.

Рязанца осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Сапожковский районный суд.

Сапожковца сначала привлекли к административной ответственности. Мужчина не трудоустроился и не погасил задолженность по алиментам на двоих детей.

После на него возбудили уголовное дело. В итоге задолженность с апреля по ноябрь 2023 года составила более 103 тысяч рублей.

Суд приговорил местного жителя к семи месяцам лишения свободы условно.