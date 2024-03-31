Рязанца осудили за неуплату алиментов
Задолженность с апреля по ноябрь 2023 года составила более 103 тысяч рублей.
Рязанца осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Сапожковский районный суд.
Сапожковца сначала привлекли к административной ответственности. Мужчина не трудоустроился и не погасил задолженность по алиментам на двоих детей.
После на него возбудили уголовное дело. В итоге задолженность с апреля по ноябрь 2023 года составила более 103 тысяч рублей.
Суд приговорил местного жителя к семи месяцам лишения свободы условно.