Рязанца осудили за неуплату алиментов

Задолженность с апреля по ноябрь 2023 года составила более 103 тысяч рублей.

Рязанца осудили за неуплату алиментов. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Сапожковский районный суд.

Сапожковца сначала привлекли к административной ответственности. Мужчина не трудоустроился и не погасил задолженность по алиментам на двоих детей.

После на него возбудили уголовное дело. В итоге задолженность с апреля по ноябрь 2023 года составила более 103 тысяч рублей.

Суд приговорил местного жителя к семи месяцам лишения свободы условно.