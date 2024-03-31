Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Утром в воскресенье, 31 марта, с сохранением в первой половине на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200 — 500 метров.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его
Утром в воскресенье, 31 марта, с сохранением в первой половине на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200 — 500 метров.
Отмечается, что при тумане возникают снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Чтобы обезопасить себя во время тумана, ГУ МЧС по региону рекомендует:
- лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу;
- пешеходам внимательно переходить улицы и дороги;
- водителям снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД;
- водителям отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- на скользкой дороге не тормозить резко.