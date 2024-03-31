Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Утром в воскресенье, 31 марта, с сохранением в первой половине на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200 — 500 метров.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Утром в воскресенье, 31 марта, с сохранением в первой половине на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200 — 500 метров.

Отмечается, что при тумане возникают снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Чтобы обезопасить себя во время тумана, ГУ МЧС по региону рекомендует: