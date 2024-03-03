ВС России на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи

В Минобороны заявили, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Минобороны.

Также, по словам ведомства, ВС России нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка ДНР.

Кроме того, отражены три атаки в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа ДНР.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли на Донецком направлении до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и артиллерийскую системы М777 производства США. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.