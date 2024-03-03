ВС России на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи
В Минобороны заявили, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи.
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи. Об этом
Также, по словам ведомства, ВС России нанесли поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка ДНР.
Кроме того, отражены три атаки в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа ДНР.
По данным Минобороны, ВСУ потеряли на Донецком направлении до 240 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля и артиллерийскую системы М777 производства США. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.