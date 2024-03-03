В Касимове произошел пожар в административном здании

Инцидент случился в субботу, 2 марта.

В субботу, 2 марта, в Касимове произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 12:41. Горело двухэтажное административное здание. Огонь повредил раздевалку.

Как рассказали в МЧС, есть спасенный. Информация о нем уточняется.

На пожар выезжали шесть пожарных автомобилей, 14 человек личного состава.

Позже стало известно, кто пострадал при пожаре в Касимове.

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