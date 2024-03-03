В Касимове произошел пожар в административном здании
Инцидент случился в субботу, 2 марта.
В субботу, 2 марта, в Касимове произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 12:41. Горело двухэтажное административное здание. Огонь повредил раздевалку.
Как рассказали в МЧС, есть спасенный. Информация о нем уточняется.
На пожар выезжали шесть пожарных автомобилей, 14 человек личного состава.
Позже стало известно, кто пострадал при пожаре в Касимове.
Иллюстративное фото