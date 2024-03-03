В Иркутской области пьяный водитель без «прав» устроил смертельное ДТП. Об этом
Как рассказали в полиции, инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, на улице Маяковского города Черемхово.
Предварительно ведомством установлено, что 19-летний водитель автомобиля «Toyota Corona Premio» ехал на небезопасной скорости. Он потерял контроль над управлением и наехал на металлическое пешеходное ограждение.
Отмечается, что после ДТП от полученных травм в медучреждении скончалась 16-летняя девушка-пассажир, а также пострадала 17-летняя школьница.
Полиция установила, что у водителя не было водительского удостоверения. Кроме того, он был пьян.
В ведомстве уточнили, что проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
Фото: Telegram-канал «МВД38»