В Иркутской области пьяный водитель без «прав» устроил смертельное ДТП

В Иркутской области пьяный водитель без «прав» устроил смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД38».

Как рассказали в полиции, инцидент произошел в воскресенье, 3 марта, на улице Маяковского города Черемхово.

Предварительно ведомством установлено, что 19-летний водитель автомобиля «Toyota Corona Premio» ехал на небезопасной скорости. Он потерял контроль над управлением и наехал на металлическое пешеходное ограждение.

Отмечается, что после ДТП от полученных травм в медучреждении скончалась 16-летняя девушка-пассажир, а также пострадала 17-летняя школьница.

Полиция установила, что у водителя не было водительского удостоверения. Кроме того, он был пьян.

В ведомстве уточнили, что проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram-канал «МВД38»