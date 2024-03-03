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В Ингушетии спецназ ФСБ ликвидировал шестерых боевиков

Спецоперация в ингушском городе Карабулак завершена, спецназ ФСБ России ликвидировал шестерых боевиков. Об этом в воскресенье, 3 марта, «Известиям» сообщил источник в силовых структурах.

По словам издания, потерь среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

Историк «Известий» уточнил, что нейтрализация боевиков стала результатом масштабной работы оперативных служб, которые сумели вскрыть деятельность террористического подполья, координируемого из-за рубежа.

Напомним, в субботу, 2 марта, в части города Карабулак в Республике Ингушетия был введен режим контртеррористической операции (КТО) в целях нейтрализации группы боевиков.

По предварительным данным «Известий», боевики готовили серию терактов в местах массового скопления людей. Спецназ ФСБ России заблокировал боевиков в доме, шло боестолкновение. Жители района были эвакуированы.

Фото: «Известия»