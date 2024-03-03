В Госдуме объяснили, почему могут заблокировать «Википедию»

По словам депутата, есть целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения, и есть законные основания для блокировки.

«Википедию» могут заблокировать в России из-за нового закона о запрете популяризации VPN. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Коллеги из „Руниверсалиса“ абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор», — написал Горелкин.

По его словам, у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения, и есть законные основания для блокировки «Википедии».

Как сказал Горелкин, важно, чтобы это не вызвало «резкого дискомфорта» у пользователей.

«По факту вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на портале „БРЭ“, „Рувики“ и „Руниверсалисе“. Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью „Википедии“ пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов», — уточнил депутат.

Горелкин сообщил, что необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается экспертами Регионального общественного центра интернет-технологий.

Ранее в Госдуме предложили удалить «Википедию» из поисковиков. Позже заявляли, что полномасштабный запуск российского аналога «Википедии» пройдет 15 января.