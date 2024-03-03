В Башкирии пятилетний ребенок погиб во время купания в бассейне

В Башкирии пятилетний мальчик погиб во время купания в бассейне. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры республики.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером в субботу, 2 марта. Ребенок отдыхал в аквазоне физкультурно-оздоровительного комплекса вместе с мамой, которая присматривала за четырьмя детьми.

«Мальчик вместе с мамой и еще тремя детьми пришел в бассейн. Спустя некоторое время ребенок 2018 года рождения был обнаружен в воде без признаков жизни», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, прокуратура начала проверку несчастного случая. Специалисты установят обстоятельства и причины смерти ребенка, а также проверят исполнение законодательства о безопасности пребывания детей в оздоровительном комплексе.