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В Башкирии пятилетний ребенок погиб во время купания в бассейне

В Башкирии пятилетний мальчик погиб во время купания в бассейне. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры республики.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером в субботу, 2 марта. Ребенок отдыхал в аквазоне физкультурно-оздоровительного комплекса вместе с мамой, которая присматривала за четырьмя детьми.

«Мальчик вместе с мамой и еще тремя детьми пришел в бассейн. Спустя некоторое время ребенок 2018 года рождения был обнаружен в воде без признаков жизни», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, прокуратура начала проверку несчастного случая. Специалисты установят обстоятельства и причины смерти ребенка, а также проверят исполнение законодательства о безопасности пребывания детей в оздоровительном комплексе.