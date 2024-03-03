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Умер актер рязанского театра драмы Геннадий Киселев
Мужчина скончался в субботу, 2 марта. Ему было 72 года.

Умер актер рязанского театра драмы Геннадий Киселев. Об этом сообщили в официальной группе театра во «ВКонтакте».

Как указано в посте, мужчина скончался в субботу, 2 марта. Киселеву было 72 года.

Отмечается, что в 1976 году после окончания Саратовского театрального училища мужчина приехал в Рязанский театр драмы по распределению. Так, он всю жизнь проработал в одном учреждении.

«По-разному складываются актерские судьбы. Было время, когда Геннадий Киселев играл в театре центральные роли, но и когда в силу разных обстоятельств стал нечасто появляться на сцене, не сидел без дела, готовил чтецкие программы, с которыми успешно выступал на различных конкурсах, ярко, темпераментно читал Пушкина, Шукшина, Достоевского, Есенина, стихи рязанских поэтов», — заключили в посте.

Фото: группа «ВКонтакте» «Рязанский театр драмы»