Умер актер рязанского театра драмы Геннадий Киселев. Об этом
Как указано в посте, мужчина скончался в субботу, 2 марта. Киселеву было 72 года.
Отмечается, что в 1976 году после окончания Саратовского театрального училища мужчина приехал в Рязанский театр драмы по распределению. Так, он всю жизнь проработал в одном учреждении.
«По-разному складываются актерские судьбы. Было время, когда Геннадий Киселев играл в театре центральные роли, но и когда в силу разных обстоятельств стал нечасто появляться на сцене, не сидел без дела, готовил чтецкие программы, с которыми успешно выступал на различных конкурсах, ярко, темпераментно читал Пушкина, Шукшина, Достоевского, Есенина, стихи рязанских поэтов», — заключили в посте.
Фото: группа «ВКонтакте» «Рязанский театр драмы»