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Рязанцы рассказали об избиении в подъезде дома на улице Новоселов
Инцидент произошел на улице Новоселов, дом № 10. Об этом пострадавший сообщил в редакцию РЗН. Инфо.

Рязанец рассказал об избиении в подъезде дома № 10 на улице Новоселов. Об этом пострадавший сообщил в редакцию РЗН. Инфо.

По словам рязанца, он со своей девушкой в субботу, 2 марта, поднялся в квартиру соседки и попросил сделать тише музыку. На часах было около 23:30. Как рассказал пострадавший, женщина разозлилась из-за этой просьбы.

«На нас вылетела эта женщина. Скорее всего под наркотическим опьянением или с явными проблемами с головой. Вцепилась в волосы моей девушки, после вылетел ее двухметровый мужик. И начали избивать нас вдвоем, впоследствии перекинулись на пожилую женщину», — рассказал собеседник РЗН. Инфо.

Как отметил пострадавший, у него сотрясение, ушибы мягких тканей головы, синяки и царапины лице и теле. По словам рязанца, он обращался в медучреждение, побои сняты и зафиксированы.

Пострадавший отметил, что он собирается идти в полицию.

«Прошу вас обратить внимание на женщину. Социально опасная», — добавил пострадавший.