Госавтоинспекция оштрафовала более 40 рязанцев во время рейда «Чистые стекла»
Во время мероприятия находят транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.
В воскресенье, 3 марта, сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали более 40 рязанцев во время рейда «Чистые стекла». Об этом
Как указано в посте, во время мероприятия находят транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.
Отмечается, что уже более 40 водителей привлечены к ответственности.
«За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что комплексные мероприятия продолжаются.