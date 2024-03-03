Госавтоинспекция оштрафовала более 40 рязанцев во время рейда «Чистые стекла»

Во время мероприятия находят транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

В воскресенье, 3 марта, сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали более 40 рязанцев во время рейда «Чистые стекла». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Как указано в посте, во время мероприятия находят транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

Отмечается, что уже более 40 водителей привлечены к ответственности.

«За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что комплексные мероприятия продолжаются.