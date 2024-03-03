Мэр Рязани Виталий Артемов выступит перед жителями с публичным отчетом
Встреча пройдет во вторник, 5 марта, в 16:00 на площадке библиотеки имени Есенина на Первомайском проспекте.
Мэр Рязани Виталий Артемов выступит перед жителями с публичным отчетом. Об этом он
По словам Артемова, во вторник, 5 марта, в 16:00 он с заместителями проведет публичный отчет для жителей. Встреча пройдет на площадке городской библиотеки имени Есенина на Первомайском проспекте, дом № 74 корпус 1.
Артемов заявил, что приглашаются все желающие. Прямая трансляция отчета с возможностью задавать вопросы будет проходить в группе администрации Рязани «ВКонтакте».