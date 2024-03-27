Reuters: РНПЗ запустил установку, остановленную после атаки дронов

Речь идет об установке первичной переработки нефти АВТ-4. Ее производственная мощность составляет 11,4 тысячи тонн нефти в сутки.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод запустил установку первичной переработки нефти АВТ-4. Ее работа была приостановлена после атаки БПЛА, пишет Reuters.

«Рязань идет на загрузке 60% от нормы. АВТ-4 вернули в работу. АТ-6 запускается 31 марта и за несколько дней выходит на режим», — приводит агентство слова одного из собеседников.

Отмечается, что на установки АВТ-4 и АТ-6 приходится около 70% от общей мощности первичной переработки Рязанского НПЗ. Производственная мощность АВТ-4 составляет 11,4 тысячи тонн нефти в сутки, АТ-6 — 23,2 тысячи тонн в сутки.