Леса Рязанской области обработают от непарного шелкопряда

Мероприятия пройдут в насаждениях Клепиковского, Криушинского, Солотчинского, Спасского и Тумского лесничеств.

Леса Рязанской области обработают от непарного шелкопряда. Об этом сообщает министерство природопользования региона.

Отмечается, что в 2023 году от этого насекомого, помимо лесного фонда, пострадали также леса национального парка «Мещерский», древесная растительность, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах.

Ведется активная подготовка к мероприятиям по подавлению численности шелкопряда.

Мероприятия пройдут в насаждениях Клепиковского, Криушинского, Солотчинского, Спасского и Тумского лесничеств.

По данным минприроды, обработку проведут в весенний период с применением биологического препарата, который воздействует на пищеварительную систему гусениц.