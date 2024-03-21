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Новости Рязани за 21 марта 2024 год

В Тверской области иномарка сбила девятилетнего ребенка

В Тверской области иномарка сбила девятилетнего ребенка. Об этом сообщает портал «Тверские ведомости» со ссылкой на местную ГИБДД.

Отмечается, что во Ржеве на улице Большая Спасская в районе дома 15а автомобиль «Шевроле Каптива» наехал на девятилетнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Проводится проверка.

В Госдуме предложили запретить реалити-шоу «Беременна в 16»
Передача пропагандирует неправильный образ жизни.

В Госдуме предложили запретить реалити-шоу «Беременна в 16». Об этом сообщил агентству «Москва» депутат Виталий Милонов.

По его мнению, организаторов нужно оштрафовать.

Милонов считает, что передача пропагандирует неправильный образ жизни, потому что «ранняя беременность — это ЧП».

Украина начала отводить войска с ряда территорий, чтобы укрепить оборону
Отмечается, что причиной вынужденного отступления назвали «проблемы с согласованием помощи».

Украина начала отводить войска с ряда территорий, чтобы укрепить оборону. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что причиной вынужденного отступления назвали «проблемы с согласованием помощи».

ВС России нанесли сдвоенный удар по заводу ракетных деталей и ремонта техники ВСУ
Отмечается, что серьезно пострадал один из складов с боекомплектом.

ВС России нанесли сдвоенный удар по заводу «Зоря-Машпроект», который занимается производством ракетных деталей и ремонтом техники ВСУ. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Отмечается, что удар был с большой детонацией, серьезно пострадал один из складов с боекомплектом. В городе после удара чувствуется явный запах гари.

В результате атаки несколько кварталов в городе были оцеплены.

В России к 2026 году появится вакцина от аллергии на березу
Именно пыльца березы — основной виновник аллергии в средней полосе России.

В России к 2026 году появится вакцина от аллергии на березу. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Отмечается, температура на планете впервые бьет рекорды девять месяцев подряд и превышает норму на полтора градуса.

Отмечается, что в ЦФО март 2024 года оказался самым сухим за последние годы. Первые две декады месяца уже установили рекорд. А дождь — главное спасение аллергиков.

По данным издания, ученые уже несколько лет разрабатывают вакцину.

«В гражданский оборот при благополучных исследованиях, мы надеемся, что они будут успешные, она поступит в 2026 году», — сообщили ученые.

Именно пыльца березы — основной виновник аллергии в средней полосе России.

В полиции прокомментировали драку в рязанском кафе
Все личности установлены.

В полиции прокомментировали драку в рязанском кафе. Об этом сообщила РЗН. Инфо пресс-служба ведомства.

Отмечается, что участники конфликта обратились к правоохранителям. Все личности установлены.

Проводится проверка.

Напомним, ранее появилась информация, что в рязанском кафе подрались мужчины.

Чехия отправила на Украину последние вертолеты Ми-24
Отмечается, что данную инициативу одобрили две недели назад.

Чехия отправила на Украину последние вертолеты Ми-24. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на министра обороны страны Яну Чернохову.

«Больше таких бортов страны не осталось. У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать», — сказала политик.

Отмечается, что данную инициативу одобрили две недели назад.

В рязанском кафе произошла драка
Инцидент произошел в четверг, 21 марта, на площади Ленина.

В рязанском кафе произошла драка. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «RZN.Life».

Инцидент случился в четверг, 21 марта, на площади Ленина.

По данным очевидцев, мужчины подрались из-за денег.

В Свердловской области в ДТП с грузовиком погиб человек

В Свердловской области в ДТП с грузовиком погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария произошла на 15 километре трассы «Обход г. Нижние Серги».

По предварительной информации, водитель Honda выехал на «встречку», где врезался в грузовик. Погиб водитель легковушки. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа местного ОВД, личность погибшего устанавливается.

В Госдуме предложили включить электросамокаты в Концепцию развития электротранспорта
Сейчас она распространяется только на электроавтомобили и сопутствующую инфраструктуру.

В Госдуме предложили включить электросамокаты в Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на зампреда комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова.

Отмечается, что концепция по развитию производства электрического автотранспорта утвердили правительством в августе 2021 года. Но сейчас она распространяется только на электроавтомобили и сопутствующую инфраструктуру.

«Количество прокатных электросамокатов составляет 300 тысяч единиц, в то время, как парк электрических автомобилей насчитывал лишь около 40 тысяч транспортных средств», — уточняется в письме депутата.

В Луганске при задержании подозреваемого ранены пятеро полицейских

В Луганске при задержании подозреваемого ранены пятеро полицейских. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональное СК.

Отмечается, что правоохранители преследовали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

На светофоре они вытащили мужчину из такси, на котором он ехал, и в этот момент раздался взрыв.

В результате, пять стражей порядка получили ранения, а подозреваемый погиб.

В Костроме внедорожник выехал на тротуар и сбил женщину с коляской

В Костроме внедорожник выехал на тротуар и сбил женщину с коляской. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что «Нaval» вылетел с дороги на пешеходный тротуар — в этот момент там проходила местная жительница с младенцем.

На место приехали экстренные службы. Пострадавших госпитализировали. Ребенок в тяжелом состоянии, борются за его жизнь.

В московском метро мужчина погиб, упав под поезд

В московском метро мужчина упал под поезд. Об этом сообщило издание «МК» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта столицы.

По информации портала, трагедия произошла на станции «Нахимовский проспект». От полученных травм мужчина умер, его личность устанавливают.

Из-за падения мужчины на Серпуховско-Тимирязевской линии случился сбой.

В руках у жительницы Москвы взорвалась найденная на дереве граната

В руках у жительницы Москвы взорвалась найденная на дереве граната. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, женщина увидела на дереве во дворе предмет, похожий на гранату, и решила снять его с ветки.

Как только местная жительница взяла его в руки, произошел взрыв.

Скорая зафиксировала у пострадавшей рваную рану кисти.

Граната оказалась страйкбольной. Сейчас выясняется, кто и зачем поместил ее на дерево.