Новости Рязани за 21 марта 2024 год
В Тверской области иномарка сбила девятилетнего ребенка. Об этом сообщает портал «Тверские ведомости» со ссылкой на местную ГИБДД.
Отмечается, что во Ржеве на улице Большая Спасская в районе дома 15а автомобиль «Шевроле Каптива» наехал на девятилетнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Проводится проверка.
В Госдуме предложили запретить реалити-шоу «Беременна в 16». Об этом сообщил агентству «Москва» депутат Виталий Милонов.
По его мнению, организаторов нужно оштрафовать.
Милонов считает, что передача пропагандирует неправильный образ жизни, потому что «ранняя беременность — это ЧП».
Украина начала отводить войска с ряда территорий, чтобы укрепить оборону. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Пентагон.
Отмечается, что причиной вынужденного отступления назвали «проблемы с согласованием помощи».
ВС России нанесли сдвоенный удар по заводу «Зоря-Машпроект», который занимается производством ракетных деталей и ремонтом техники ВСУ. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Отмечается, что удар был с большой детонацией, серьезно пострадал один из складов с боекомплектом. В городе после удара чувствуется явный запах гари.
В результате атаки несколько кварталов в городе были оцеплены.
В России к 2026 году появится вакцина от аллергии на березу. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
Отмечается, температура на планете впервые бьет рекорды девять месяцев подряд и превышает норму на полтора градуса.
Отмечается, что в ЦФО март 2024 года оказался самым сухим за последние годы. Первые две декады месяца уже установили рекорд. А дождь — главное спасение аллергиков.
По данным издания, ученые уже несколько лет разрабатывают вакцину.
«В гражданский оборот при благополучных исследованиях, мы надеемся, что они будут успешные, она поступит в 2026 году», — сообщили ученые.
Именно пыльца березы — основной виновник аллергии в средней полосе России.
В полиции прокомментировали драку в рязанском кафе. Об этом сообщила РЗН. Инфо пресс-служба ведомства.
Отмечается, что участники конфликта обратились к правоохранителям. Все личности установлены.
Проводится проверка.
Напомним, ранее появилась информация, что в рязанском кафе подрались мужчины.
Чехия отправила на Украину последние вертолеты Ми-24. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на министра обороны страны Яну Чернохову.
«Больше таких бортов страны не осталось. У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать», — сказала политик.
Отмечается, что данную инициативу одобрили две недели назад.
В рязанском кафе произошла драка. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «RZN.Life».
Инцидент случился в четверг, 21 марта, на площади Ленина.
По данным очевидцев, мужчины подрались из-за денег.
В Свердловской области в ДТП с грузовиком погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.
Авария произошла на 15 километре трассы «Обход г. Нижние Серги».
По предварительной информации, водитель Honda выехал на «встречку», где врезался в грузовик. Погиб водитель легковушки. Водитель грузовика не пострадал.
На месте работает следственно-оперативная группа местного ОВД, личность погибшего устанавливается.
В Госдуме предложили включить электросамокаты в Концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на зампреда комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова.
Отмечается, что концепция по развитию производства электрического автотранспорта утвердили правительством в августе 2021 года. Но сейчас она распространяется только на электроавтомобили и сопутствующую инфраструктуру.
«Количество прокатных электросамокатов составляет 300 тысяч единиц, в то время, как парк электрических автомобилей насчитывал лишь около 40 тысяч транспортных средств», — уточняется в письме депутата.
В Луганске при задержании подозреваемого ранены пятеро полицейских. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональное СК.
Отмечается, что правоохранители преследовали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.
На светофоре они вытащили мужчину из такси, на котором он ехал, и в этот момент раздался взрыв.
В результате, пять стражей порядка получили ранения, а подозреваемый погиб.
В Костроме внедорожник выехал на тротуар и сбил женщину с коляской. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что «Нaval» вылетел с дороги на пешеходный тротуар — в этот момент там проходила местная жительница с младенцем.
На место приехали экстренные службы. Пострадавших госпитализировали. Ребенок в тяжелом состоянии, борются за его жизнь.
В московском метро мужчина упал под поезд. Об этом сообщило издание «МК» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта столицы.
По информации портала, трагедия произошла на станции «Нахимовский проспект». От полученных травм мужчина умер, его личность устанавливают.
Из-за падения мужчины на Серпуховско-Тимирязевской линии случился сбой.
В руках у жительницы Москвы взорвалась найденная на дереве граната. Об этом пишет SHOT.
По данным канала, женщина увидела на дереве во дворе предмет, похожий на гранату, и решила снять его с ветки.
Как только местная жительница взяла его в руки, произошел взрыв.
Скорая зафиксировала у пострадавшей рваную рану кисти.
Граната оказалась страйкбольной. Сейчас выясняется, кто и зачем поместил ее на дерево.