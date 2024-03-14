Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после атаки на нефтезавод в Рязани

По данным РЗН. инфо, после происшествия на РНПК три человека доставили в БСМП.

В четверг, 14 марта, минздрав рассказал о состоянии пострадавших после атаки на нефтезавод в Рязани.

По данным РЗН. инфо, после происшествия на РНПК три человека доставили в БСМП.

В пресс-службе министерства рассказали, что состояние пациентов оценивается, как средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

Напомним, 13 марта рязанский нефтезавод атаковали украинские БПЛА. В сети появилось видео прилета. Всего объект атаковали четыре беспилотника.