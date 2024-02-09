Жителя Рязанской области осудят за нападение на 11-летнюю девочку

Инцидент произошел в Сасове 3 декабря 2023 года.

Жителя Пителинского района осудят за грабеж. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 3 декабря 2023 года в Сасове.

По предварительной информации, пьяный обвиняемый 1993 года рождения напал на 11-летнюю девочку. Несмотря на сопротивление ребенка, мужчина украл у нее телефон.

На безработного мужчину завели уголовное дело. Следствие собрало доказательственную базу. Дело направили в суд.