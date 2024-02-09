Зеленский заявил об увольнении начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы
И уже назначил на его место другого человека.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы. Об этом сообщило ТАСС 9 февраля.
Отмечается, что на место Шапталы назначили Анатолия Баргилевича, который ранее командовал силами территориальной обороны.
Ранее Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначил вместо него Александра Сырского.
Также журналисты ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщили, что вместе с отставкой Залужного будет уволено и его окружение.