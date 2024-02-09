В Свердловской области задержали педофила, насиловавшего девочку шесть лет
Возбуждено уголовное дело.
В Свердловской области задержали педофила, насиловавшего девочку шесть лет. Об этом сообщил телеканал
Инцидент произошел в Березовском.
В полицию обратилась мать пострадавшей. Он рассказал, что ее сожитель насиловал дочь с 2018 по середину 2024 года.
«После того, как женщина обо всем узнала и обратилась в правоохранительные органы, мужчину задержали. Он сознался в содеянном», — рассказал источник.
Возбуждено уголовное дело.