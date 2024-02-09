В США рассказали, почему Прибалтика боится прекращения огня на Украине

Отмечается, что стратегия сдерживания без лишнего провоцирования России странами Евросоюза может стать основой мира на Украине.

Прекращение боевых действий на Украине столкнется с сопротивлением жителей Польши и Прибалтики, так как для них это станет сигналом о том, что западные страны их бросают. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Politico.

«Любые шаги к прекращению огня столкнутся с сильным сопротивлением со стороны многих поляков и прибалтов, поскольку они инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает», — говорится в материале.

Отмечается, что стратегия сдерживания без лишнего провоцирования России странами Евросоюза может стать основой мира на Украине, поскольку позволит снизить конфронтационный настрой политических элит Польши и стран Прибалтики.