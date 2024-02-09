В Скопинском районе мужчина избил портрет на районной доске почета

«Вы когда-нибудь видели избиение портрета? Судя по кадрам, фотография сопротивлялась и давала сдачи», — подписал автор поста.

В Скопинском районе мужчина избил портрет на районной доске почета. Видео опубликовала администрация района.

На кадрах видно, как двое мужчин подходят к доске почета у районной администрации. Один их них начинает биться об нее головой, а в конце срывает фото.

«Вы когда-нибудь видели избиение портрета? Судя по кадрам, фотография сопротивлялась и давала сдачи», — подписал автор поста.