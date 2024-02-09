В Санкт-Петербурге продавец табачного магазина совратил 15-летнюю школьницу

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали продавца табачного магазина. Его подозревают в развращении 15-летней школьницы, сообщил источник РЕН.ТВ.

О произошедшем в полицию сообщила мать девочки.

«Против юноши возбудили уголовное дело по статье о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», — сообщил собеседник телеканала.

Молодого человека задержали. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.