В Санкт-Петербурге мужчина избил женщину, в квартире которой случился пожар

В Санкт-Петербурге мужчина избил женщину, в квартире которой произошел пожар. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ.

26 января произошел небольшой пожар в одной из квартир в Центральном районе города. Через несколько дней, 4 февраля, хозяйка квартиры пошла в магазин. В этот момент ее догнал мужчина, спросил у нее ли был пожар. После утвердительного ответа он начал ее избивать.

В результате женщина получила ушибы головы.

Правоохранительные органы начали разбираться в ситуации.