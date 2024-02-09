В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик выпал из окна шестого этажа

Ребенок попал в реанимацию после падения с высоты шестого этажа. Инцидент произошел на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге вечером 8 февраля, передает 78.ru.

По данным портала, 11-летний мальчик выпал из окна. Очевидцы рассказывали, что видели рядом с ним москитную сетку.

В больницу ребенок поступил в тяжелом состоянии. У него травма головы, перелом костей таза, а также повреждения внутренних органов.

Медики приняли решение провести срочную операцию.