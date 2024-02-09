В Ряжске полицейские задержали мужчину, который потратил восемь тысяч с чужой карты

На него возбудили уголовное дело.

В Ряжске полицейские задержали безработного мужчину, который потратил восемь тысяч с чужой карты. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, 30 января полицию обратилась 36-летняя жительница Ряжска. Она сообщила, что потеряла банковскую карту, с которой продолжают списывать деньги.

Выяснилось, что деньги с чужой карты тратил 40-летний неработающий уроженец соседнего района. В последнее время он живет Ряжске. Мужчина нашел карту возле одного из магазинов города и начал оплачивать ей свои покупки.

На него возбудили уголовное дело.