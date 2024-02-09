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В Ряжске 45-летняя женщина перевела мошенникам более 240 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело.

В Ряжске 45-летняя женщина перевела мошенникам более 240 тысяч рублей. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел 31 января.

По предварительной информации, жительнице Ряжска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. Он рассказал, что у женщины взломали личный кабинет на сайте Госуслуг, а на ее имя оформлено несколько кредитов. Ей предложили оформить кредит и перевести деньги на счета, которые они сообщили.

После выполнения требований, ей позвонил якобы официальный представитель Центробанка. Он рассказал, что деньги нужно перевести на «безопасный» счет. Всего женщина отправила злоумышленникам более 240 тысяч рублей. Когда мошенники перестали выходить на связь, горожанка обратилась в полицию.

Как рассказал издательству следователь МО МВД России «Ряжский» Владислав Кондаков, возбуждено дело по статье «Мошенничество».