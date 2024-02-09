В Рязанской области задержали 22-летнего курьера телефонных мошенников

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области задержали 22-летнего курьера мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 70-летняя жительница Щацка, ставшая жертвой телефонных мошенников. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь спровоцировала ДТП. Для того, чтобы женщину не привлекли к уголовной ответственности, необходима крупная сумма для выплаты компенсации пострадавшим.

Звонивший пояснил, что дочь пенсионерки также пострадала и находится в медицинском учреждении, поэтому звонить ей не имеет смыла, она не сможет говорить.

Пожилая женщина передала курьеру 1 млн рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что курьером оказался 22 летний житель Моршанска. Мужчина уже успел покинуть Рязанскую область.

Возбуждено уголовное дело.