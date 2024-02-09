В Рязанской области утилизировали поддельную молочную продукцию

Продукты обнаружили на предприятии в Рыбновском районе.

В Рязанской области утилизировали около 250 килограммов молочной продукции неизвестного происхождения. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Продукты обнаружили сотрудники отдела ветеринарного контроля и надзора ведомства в Рыбновском районе.

«На вышеуказанной продукции отсутствовала маркировка, не представилось возможным документарно (на бумажных и (или) электронных носителях) установить изготовителя данной пищевой продукции, находящейся в обращении, место ее происхождения (производства, изготовления, выхода), дату изготовления, срок годности, а также сопоставить данную продукцию с документами, подтверждающими ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие места ее происхождения (выхода)» , — написали в ведомстве.

Собственнику продукции выдали предписание для ее утилизации, оно выполнено. В отношении виновных лиц примут меры в соответствии с КоАП РФ.