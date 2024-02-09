В Рязанской области обсудили реализацию системы комплексной реабилитации участников СВО

В региональном правительстве прошла встреча губернатора Павла Малкова и председателя государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

9 февраля в региональном правительстве прошла встреча губернатора Павла Малкова и председателя государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, которая приехала в Рязанскую область с рабочей поездкой.

На встрече обсудили вопросы взаимодействия в части поддержки ветеранов СВО, семей погибших бойцов, реализации практик в этом направлении. Речь шла о системе комплексной реабилитации, которая создана в Рязанской области на базе многофункционального центра «Сосновый бор», о деятельности филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», патриотической работе, возможностях Рязанского училища ВДВ.

Губернатор поблагодарил Анну Цивилеву за внимание к региону и поддержку в реализации приоритетных задач, поставленных Президентом России.

«Огромная благодарность Фонду, он несет важнейшую социальную миссию, помогает всем нашим ветеранам СВО и семьям погибших защитников в решении любых вопросов. Филиал Фонда у нас сейчас работает в полной мере, в каждом муниципалитете есть его специалисты. Сегодня посмотрим, как организована эта работа в Рязани. Благодаря Фонду в нашей области уже решены тысячи вопросов защитников. Мы также реализуем сейчас проект комплексной семейной реабилитации и восстановления участников СВО. Аналогов ему в стране нет. Двести услуг доступно, программы составляются индивидуально для каждого. Санаторий „Сосновый бор“ полностью перепрофилирован под эту работу. Кроме того, в нем есть возможности и квоты для реабилитации детей-инвалидов. Огромное количество планов по развитию этого центра, которые будем реализовывать», — рассказал Малков.

Председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поблагодарила Малкова за теплый прием.

«Важно посмотреть, как на практике выстроена работа филиала Фонда, пообщаться с ветеранами специальной военной операции и их семьями. В поездках в регионы мы делаем это регулярно. Обязательно посетим легендарное Рязанское десантное училище. Очень много его выпускников стали участниками специальной военной операции и сейчас защищают интересы государства. Фонд в настоящее время активно занимается внедрением в российских регионах успешных практик реабилитации ветеранов СВО. Проект Рязанской области, реализуемый на базе центра „Сосновый бор“, очень интересен и должен масштабироваться», — заявила Цивилева.

Председатель госфонда отметила высокую личную заинтересованность и активное участие Губернатора в этой работе и подчеркнула, что ее организация готова оказать поддержку в обмене лучшими практиками комплексного и ускоренного восстановления вернувшихся героев.