В Рязани остановили 30-летнего мужчину на «Деу» без водительского удостоверения

В отношении мигранта составили административный протокол.

В четверг, 8 февраля, около 20:40 наряд ППС на улице Октябрьской остановили «Дэу Гентра». Полицейских насторожили не очень умелые действия водителя машины. Во время проверки документов патрульные установили, что водитель — 30-летний гражданин одной из стран Средней Азии, пользуется автомобилем незаконно. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Для дальнейшего разбирательства на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые составили в отношении мигранта административный протокол. За данное нарушение предусмотрено наложение штрафа в размере от пяти до 15 тысяч рублей.