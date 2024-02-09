В Рязани брошенные питбули в драке за еду загрызли собаку

Животные ищут передержку, псам нужно лечение.

В Рязани брошенные питбули в драке за еду загрызли собаку. Пост с историей псов опубликовали в пятницу, 9 февраля, в группе «Cлужба по контролю за бездомными животными» «ВКонтакте».

В службу позвонила женщина и рассказала, что подкармливает трех брошенных питбулей. Она вызвала службу отлова из-за того, что голодные собаки в драке за еду загрызли одного из питбулей. По словам волонтеров, собаки жили при местном кафе.

«В комнате, где все происходит стоят клетки. Везде моча и фекалии. С собаками не гуляли, их боялись. Изредка кормили. Собаки искусаны и напуганы», — рассказали в посте.

Автор отметил, что с собаками раньше занимались, потому что те крепкого телосложения. Как написали в посте, у одной собаки сильно повреждена передняя лапа, а второй покусали шею. Животные ищут передержку, псам нужно лечение.

«Служба по контролю на бездомными животными» обратилась в приют в Дашково-Песочне. Пока окончательного решения по содержанию животных нет. Волонтеры также отметили, что животные не проявляют агрессии к людям.

В посте указаны реквизиты для помощи: карта «Сбербанка» 2202 2063 7644 1890, держатель Светлана Викторовна В.