Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 09
-9°
Сбт, 10
-13°
Вск, 11
-6°
ЦБ USD 90.89 -0.37 10/02
ЦБ EUR 97.94 -0.41 10/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
6 047
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
6 996
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
13 205
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
13 271
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани брошенные питбули в драке за еду загрызли собаку
Животные ищут передержку, псам нужно лечение.

В Рязани брошенные питбули в драке за еду загрызли собаку. Пост с историей псов опубликовали в пятницу, 9 февраля, в группе «Cлужба по контролю за бездомными животными» «ВКонтакте».

В службу позвонила женщина и рассказала, что подкармливает трех брошенных питбулей. Она вызвала службу отлова из-за того, что голодные собаки в драке за еду загрызли одного из питбулей. По словам волонтеров, собаки жили при местном кафе.

«В комнате, где все происходит стоят клетки. Везде моча и фекалии. С собаками не гуляли, их боялись. Изредка кормили. Собаки искусаны и напуганы», — рассказали в посте.

Автор отметил, что с собаками раньше занимались, потому что те крепкого телосложения. Как написали в посте, у одной собаки сильно повреждена передняя лапа, а второй покусали шею. Животные ищут передержку, псам нужно лечение.

«Служба по контролю на бездомными животными» обратилась в приют в Дашково-Песочне. Пока окончательного решения по содержанию животных нет. Волонтеры также отметили, что животные не проявляют агрессии к людям.

В посте указаны реквизиты для помощи: карта «Сбербанка» 2202 2063 7644 1890, держатель Светлана Викторовна В.