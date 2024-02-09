В России создадут черный список Youtube-блогеров

Работой над реестром занимается Общественная палата.

Общественная палата России начала работу над созданием черного списка российских блогеров, имеющих Youtube-каналы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

О работе над реестром медиаменеджер сказал во время круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках».

«Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — сказал Малькевич.

По его словам, первую часть списка посвятят блогерам, работающим на детскую аудиторию. «При этом многие авторы сами несовершеннолетние. Здесь предстоит разобраться — они ли ведут эти каналы или за них это делают их родители или опекуны», — сказал Малькевич.

Он отметил, что список станет частью программы по стимулированию перехода блогеров на отечественные соцсети, которую запускает ОП. «В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к контентмейкерам, игнорирующим наши платформы. И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность», — сказал Малькевич.

По его мнению, необходимо продумать комплекс мер по мотивации лидеров мнений к переходу на российские соцсети.