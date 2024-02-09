В России предложили признать приложение Duolingo экстремистским

Активисты предложили признать экстремистским приложение по изучению иностранных языков Duolingo. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Жалобу на приложение подготовили в Сибирской правозащитной группе «Радетель». По словам активистов, к ним обратились возмущенные родители — их дети якобы встречают ЛГБТ*-пропаганду в заданиях.

Представители организации попросили заблокировать Duolingo на территории России.

*Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.