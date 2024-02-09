В России планируют повысить социальные пенсии на 7,5%

С 1 апреля.

В России с 1 апреля планируют повысить социальные пенсии на 7,5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

«Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в 2024 году размещен для общественного обсуждения», — сообщили в министерстве.

Индексация выплат позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек. На эти цели в 2024 году предусмотрели 37,5 млрд рублей.