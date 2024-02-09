В Новосибирске нашли труп пятилетней девочки, убитой вместе с матерью в января этого года

В Новосибирске нашли труп пятилетней девочки, убитой вместе с матерью в января этого года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК.

В следкоме рассказали, что пятилетнюю девочку и ее мать убили в конце января. Тело матери нашли ранее в Тогучинском районе.

Подозреваемый в убийстве покинул территорию России. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в межгосударственный розыск. в конце января мужчину задержали правоохранители Казахстана.