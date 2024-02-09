В ночь на 10 февраля в Рязанской области похолодает до -23 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до -23, -18 градусов, днем до -15, -10 градусов.
В ночь на 10 февраля в Рязанской области похолодает до -23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайт регионального ГУ МЧС.
В субботу, 10 февраля, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер ночью западной четверти, днем восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -23, -18 градусов, днем до -15, -10 градусов.