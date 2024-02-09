В Москве женщина пыталась поджечь супруга

В Москве женщина пыталась поджечь супруга. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в квартире в доме на Каширском шоссе.

По информации ведомства, супруги поссорились. Во время конфликта 37-летняя женщина облила горючей жидкостью мужа и подожгла под ним пол. Отмечается, что 35-летний мужчина госпитализирован с ожогами тела.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения.