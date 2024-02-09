В Москве упал лифт с женщиной

На юге-востоке Москвы упал лифт, в котором находилась женщина. Об этом сообщила Baza.

Инцидент случился в многоэтажке на Краснодарской улице. Жильцы говорят, что женщина, которая была в лифте, подает признаки жизни. В каком она состоянии — пока неизвестно.

На место приехали медики и спасатели.

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Спасатели извлекли девушку из лифта. Госпитализация ей не потребовалась.

По уточненным данным, лифт упал в межэтажный пролет. По какой причине не сработали уловители — выясняется.