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В Коми пьяный мужчина жестоко избил пенсионерку

В Коми мужчина жестоко избил пенсионерку. Об этом сообщило агентство «Север-медиа».

Инцидент произошел в Сыктывкаре.

В полицию поступило сообщение от представителя станции «скорой». Он рассказал, что к ним доставили женщину пенсионного возраста. Предварительно медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом скуловой кости справа, ушиб головного мозга и дислокационный синдром.

Приехавшие полицейские выяснили, что потерпевшая 1946 года рождения жила в квартире одна. Из-за состояния здоровья она не выходила из дома самостоятельно.

В день случившегося женщину навестила племянница с двумя знакомыми мужчинами. Гости выпивали алкоголь, пенсионерка от него отказалась. Позже один из мужчин много раз ударил пожилую женщину. В итоге она потеряла сознание.

Подозреваемого задержали, им оказался 29-летний рецидивист. На него завели уголовное дело, его заключили под стражу. Идет следствие.