В Госдуме предложили разблокировать все соцсети

Инициативу высказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Он назвал «максимально правильной» идею о разблокировке соцсети X (бывший Twitter) после интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

В Госдуме предложили разблокировать все соцсети. Об этом сообщил портал « Газета.ру ».

Инициативу высказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Он назвал «максимально правильной» идею о разблокировке соцсети X (бывший Twitter) после интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

Как рассказал Ткачев изданию, в Роскомнадзор уже не раз отправляли запросы о разблокировке платформы — американская компания готова выполнять условия закона о «приземлении». Также парламентарий предложил заодно возобновить работу всех остальных заблокированных в России соцсетей.

«Сегодня нужно обращать внимание на международные площадки. Как показала практика и опыт после интервью американского журналиста с Владимиром Владимировичем Путиным, что Запад и страны Европы ограничены от канала истинных новостей и реальной правды, того, что происходит. Такие позитивные, положительные шаги от Роскомнадзора могли бы дать больше возможности не только президенту говорить то, что происходит, но и всем остальным пользователям, которые пользуются данной платформой на сегодняшний день благодаря VPN-сервисам. Важно сказать, что сегодня нужно дать возможность разблокировать все международные цифровые площадки, где можно выражать собственное мнение. Более того, оценивать это не как условно даже „дружественную“ площадку, а как площадку, которая балансирует мнение всех людей, чтобы в диалоге рождалась правда», — сказал он.