В ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области пострадал 27-летний мужчина

Авария случилась ночью 8 февраля на 419 километре дороги М-5 «Урал» в Сасовском районе.

В ДТП на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области пострадал 27-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась ночью 8 февраля на 419 километре дороги М-5 «Урал» в Сасовском районе. 64-летний житель Республики Мордовия на автомобиле Fiat Ducato столкнулся с «ВАЗ 21124» под управлением 27-летнего мужчины.

В результате водитель отечественного автомобиля получил травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.