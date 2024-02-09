В Дашково-Песочне зафиксировали три превышения ПДК сероводорода в воздухе

Максимальный уровень концентрации составил — 4,1 ПДКмр.

В среду, 7 февраля, стационарным постом наблюдения за воздухом в районе Дашково-Песочня зафиксировано три превышения ПДК сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

Максимальный уровень концентрации сероводорода в воздухе составил — 4,1 ПДКмр.

Стационарными постами в Канищеве и в районе Рязанского Кремля измерений с превышением загрязняющих веществ не обнаружено.