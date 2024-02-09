В Брянской области подросток зарубил пенсионера и сжег его дом

В Брянской области подросток зарубил пенсионера и сжег его дом. Об этом сообщает СК РФ.

В ведомстве рассказали, что 1 февраля 17-летний подросток проник в дом 76-летнего пенсионера, чтобы совершить кражу. Когда подросток встретил мужчину, он напал на него. Взял топор и несколько раз ударил пенсионера по голове. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек устроил пожар в доме.

Пострадавшего без признаков жизни обнаружили 2 февраля во время тушения огня. Вскоре удалось задержать молодого человека. Возбуждено уголовное дело.