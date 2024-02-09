В Башкирии пьяный мужчина зарезал сожительницу во время ссоры

В Башкирии осудят 33-летнего мужчину, жестоко расправившегося с сожительницей. Об этом сообщил портал NewsBash .

Инцидент произошел ночью 13 декабря 2023 года в Чишминском районе.

По информации следствия, пьяный мужчина устроил скандал с возлюбленной. Во время драки он схватил нож и ударил 30-летнюю сожительницу. От полученного ранения она умерла на месте.

После этого мужчина пришел в приемный покой местной больницы, потребовал от дежурного врача направить «скорую» к себе домой. При этом нож он спрятал в кармане куртки. Заподозрив неладное, врач вызвал полицию. Мужчину задержали при попытке бегства.

Его обвинили в убийстве. Мужчина признал вину. Дело передали в суд для вынесения приговора.