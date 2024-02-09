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В Барнауле на пешеходном переходе водитель на «УАЗе» сбил пожилую пару

В Барнауле на пешеходном переходе водитель на «УАЗе» сбил пожилую пару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Ведомством установлено, что супруги переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и были сбиты автомобилем «УАЗ Патриот» под управлением 63-летнего местного жителя.

«73-летний пешеход и его 71-летняя супруга получили комплексные телесные повреждения. Женщина впоследствии скончалась», — говорится в сообщении.