В 2023 году рязанцы оформили более 14 тысяч ипотечных кредитов

Отмечается, что в среднем на покупку жилья брали 3,4 млн рублей.

Жители Рязанской области в 2023 году оформили в 1,6 раза больше ипотечных кредитов, чем в 2022-м. Их число превысило 14,6 тысяч. Об этом сообщает региональное отделения Банка России.

Отмечается, что в среднем на покупку жилья рязанцы брали 3,4 млн рублей, а общий объем кредитования достиг 50 млрд рублей.

Спрос на кредиты для покупки строящегося жилья рос опережающими темпами.

Успехом пользовались государственные льготные ипотечные программы, ставки по которым к концу года сложились значительно ниже рыночных.

Количество кредитов на покупку жилья на вторичном рынке в 2023 году по сравнению с 2022-м выросло на 47,6% до 8,5 тысяч.