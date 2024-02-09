Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Компания HeadHunter сообщила о смерти ее президента и экс-генерального директора Михаила Жукова.

«Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила — невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким», — указано в сообщении компании. Причина смерти не уточняется.

Жуков был генеральным директором HeadHunter с 2008 по 2022 годы. С марта 2023 он являлся президентом компании. Ему было 56 лет. Дату и место прощания с Жуковым объявят позднее.