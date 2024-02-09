У жителя Чучковского района нашли незаконную винтовку и патроны

Возбуждено уголовное дело.

У жителя Чучковского района нашли незаконную винтовку и патроны. Об этом пишет УМВД по региону.

Полицейским стало известно, что 64-летний житель села Аладьино Чучковского района нелегально владеет ружьем.

С целью проверки данной информации правоохранители провели обыск. В результате в доме под кроватью обнаружили деревянный ящик, где лежали мелкокалиберная однозарядная нарезная винтовка модели ТОЗ-8 калибра 5,6 мм и 60 патронов к ней. Оружие и боеприпасы изъяли.

Как пояснил злоумышленник, оружие «досталось ему по наследству» от умершего товарища.

Возбуждено уголовное дело.