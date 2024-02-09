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Трех мужчин осудили за производство несколько килограммов мефедрона
Им дали от 8 до 17 лет колонии.

Рязанский областной суд вынес приговор троим мужчинам за преступление, связанное с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Кораблинском районе в октябре 2022 года мужчины в жилом дом создали лабораторию по производству наркотиков. Правоохранители сообщили, что они произвели более четырех килограммов мефедрона.

«Кроме того, один из участников преступной группы при попытке извлечь из тайника часть произведенного наркотика был задержан сотрудниками полиции», — отметили в пресс-службе.

В результате в отношении мужчин возбудили уголовные дела по разным статьям:

  • за покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере (часть 3 статья 30, пункты «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ);
  • за незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ);
  • покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ).

Суд назначил мужчинам от 8 до 17 лет колонии строгого режима.